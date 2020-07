blitcruzeiro

Em Cruzeiro do Sul

Do Gov do Acre

Gladson Cameli participa de blitz educativa de combate à Covid-19 no centro de Cruzeiro do Sul

O governador do Estado, Gladson Cameli, esteve nesta sábado, 4, participando de uma blitz preventiva de conscientização e combate à Covid-19, no centro da cidade de Cruzeiro do Sul. O objetivo da blitz é reforçar para a população cruzeirense a importância de cumprir as regras de prevenção e isolamento durante a pandemia do novo coronavírus.

(…)

Em tempo: Acre somará 400 mortes por coronavírus nas próximas horas…hoje são 391.

Boletim 4-JUL