Ennio Morricone

Compositor de clássicos do cinema…dois para você ouvir e ver com The Danish National Symphony Orchestra

Os faroeste espagueti (Itália) Django e ‘Dólar Furado‘ (Por um punhado de dólares)

NYT escreveu, a propósito da morte há duas semanas (6/JUL) de Ennio Morricone, aos 91 anos :

‘Sua vasta produção incluiu música atmosférica para westerns spaghetti em sua Itália natal e partituras para cerca de 500 filmes de diretores Who’s Who.’

Dólar furado

E o Bom, o Mau e o Feio