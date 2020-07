É preciso enfrentar a chantagem de políticos travestidos de religiosos

políticosreligiosos

Matéria do amigo Badaró, no ac, levanta um tema importante: a intromissão indevida na política – e nos assuntos de estado – de falsos religiosos aqui no Acre.

‘Santos?’

Só se for do pau oco!

São uns dissimulados!

O poder público não pode se render à chantagem de ‘igrejas’ que têm agido com irresponsabilidade durante esta pandemia de coronavírus.

A propósito, entrevista no estadoacre, live do Pe. Massimo veio a calhar esta semana (ver aqui)

Igreja não é serviço essencial e está comprovado que é local de alto potencial de contaminação da covid-19.

Mais do que lojas e outros setores da economia….

O governo e a prefeitura de Rio Branco não podem se submeter a ameaças..

Quem disse que falsos religiosos são donos dos votos dos fiéis?

As pessoas são livres para escolher em quem votar.

J R Braña B.