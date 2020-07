Coluna do Façanha: Rogério Curtura…(especial)

façanhacoluna

Especial de domingo na coluna esportiva do Façanha (‘na marca da cal‘) uma matéria especial com o palhaço Rogério Curtura, que sonhou em ser goleiro e transformou-se num artista.

Abaixo uma das fotos publicadas por Façanha, no tempo do Sindicato dos Bancários atuante no Acre, Rogério ajudava nas mobilizações…

Este blogueiro, então bancário e do sindicato, logo atrás de Maria Antônia, de quem tenho infinita saudade, pois é muito raro uma mulher, 50 anos de vida conservadora, revolucionar-se na última etapa da vida e entrar para a história do sindicalismo brasileiro (sim, Maria foi uma dirigente reconhecida em todo o movimento bancário nacional) e da política do Acre… para sempre!.

Leia a matéria especial do Façanha que conta a história de Rogério aqui

J R Braña B.

Em Sena Madureira…