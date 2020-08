Quem seguia o juiz Luis Valois na rede social….

juizvalois

No TT do juiz Luis Carlos Valois

Muita gente me seguia por eu ser juiz, mas quando descobria que eu defendia a descriminalização da Cannabis parava de me seguir, e outros me seguiam porque eu defendia a descriminalização, mas quando descobriam que eu era juiz paravam de me seguir também.. aí sobraram vocês….rs

— Luis Carlos Valois (@LuisCValois) August 1, 2020