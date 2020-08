Emprego JUL: maior queda foi no setor de serviços (Acre +283 positivo)

cagedemprego

Divulgado pelo Caged (órgão do ministério do trabalho do governo federal)

O desempenho nacional teve um saldo positivo de +131.010 novos postos de trabalho formal no mês, resultado de 1.043.650 admissões e 912.640 desligamentos no período, interrompendo a sequência negativa desde março. Com o resultado, o estoque de empregos formais chegou a 37.717.045.

Serviços teve queda redução de 536 mil empregos

O segundo mais atingido foi o comércio com -451 mil empregos

Acre obteve em julho um saldo de empregos de 283 contratações…admitidos: 1.804 e demitidos: 1.521