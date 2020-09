‘Soberana 01’: Imprensa esconde a vacina mais adiantada do Continente

vacina

A grande mídia do Brasil (argentina e outros…) segue a premissa de não divulgar as coisas boas que acontecem em Cuba.

Com exceção de alguns…como o Página12…de Buenos Aires

Made in Cuba: la vacuna contra el coronavirus más avanzada de Latinoamérica

Si no fuese por la premisa no escrita del periodismo hegemónico de que todo lo bueno de Cuba no se cuenta, llamaría la atención que la noticia haya pasado prácticamente desapercibida: por estos días, la vacuna “Soberana 01” comenzó los ensayos clínicos en humanos y se convirtió en la primera de América Latina –y de todo el mal llamado “mundo subdesarrollado”- en avanzar a esa segunda fase.

[Não fosse a regra escrita no jornalismo corporativo comercial hegemônico (da América Latina) de que tudo de bom produzido em Cuba não se divulga – chamaria atenção a notícia quase despercebida: esses dias, a vacina Soberana 01 começou a ser testada em humanos e se converteu na primeira da América Latina e de todo o erroneamente chamado ‘mundo subdesenvolvido’ – a avançar à segunda fase.

Hasta ahora hay registradas 167 vacunas potenciales contra el Covid-19. La cubana se sumó a otras 29 que la OMS ya aprobó para estudios clínicos, seis de las cuales se encuentran en la fase 3, la de testeo en humanos a gran escala. En Latinoamérica hay otra docena de vacunas autóctonas en desarrollo pero, salvo la cubana, todas en fase preclínica.

Até agora há registros de 167 vacinas ‘potenciais’ contra a covid-19. A cubana se juntou a outras 29 que a Organização Mundial de Saúde aprovou para estudos clínicos (testes), seis das quais se encontram na fase 3 (com testes em pessoas em grande escala). Na América Latina há uma dúzia de vacina nativas (de outros países), mas, exceto a cubana, todas ainda fase pré-clínicas (não podem ser testadas ainda).

