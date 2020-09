rodrigotarauacá

Um sábado extra em oestadoacre, live conversa logo mais, 8 de noite, com o médico e político do PSDB Rodrigo Damasceno (ex-prefeito de Tarauacá) que desistiu de concorrer novamente à prefeitura do seu município.

A sua desistência desorganizou o cenário político na cidade com repercussão na capital e pegou de surpresa os aliados de momento.

Imperdível…agende aí….8 da noite em ponto clica no play abaixo