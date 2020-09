No Acre ministro Ernesto Araújo (RE) é levado a sério…no Acre

ricardosalles

ministro das Relações Exteriores

O chanceler Ernesto Araújo (que visita o Acre) já é considerado o pior chanceler brasileiro da história da diplomacia brasileira, mas….

Bem, aqui no Acre as autoridades do oficialismo pararam para ouvi-lo…

É a primeira vez que o Itamarati é dirigido por um terraplanista…(que acredita que em certa altura a água do mar despenca no vazio…)

O que Ernesto disse hoje em Rio Branco:

-A política ambiental (do governo Bolsonaro) estamos tentando mudar pra melhor.

Estão vendo o melhor…né?

Após o desastroso discurso de Bolsonaro na ONU (que culpou os índios pelas queimadas na Amazônia) todos os últimos chanceleres do Brasil ainda vivos (de FHC a Celso Amorim) condenaram o pronunciamento…que, possivelmente, foi escrito, ou orientado por quem?- por Ernesto Araújo…

Fazer o quê, né?

Esperar o prazo vencer….

Em tempo: a frase acima do governador GladsonC é sem sentido: ninguém dá comida a ninguém…as pessoas na Amazônia se sustentam como podem e com seu esforço…porque, a maioria – é massacrada pelo estado seletivo e por sua falta de políticas públicas e humanas.

Em tempo 2: o senador de RR Telmário, com ironia, entregou ontem, 24/9, no senado, uma bandeira do Brasil ao chanceler Ernesto Araújo…reafirmando a ele que a bandeira do governo federal tem que ser a do Brasil e não a dos EUA de Trump.

J R Braña B.