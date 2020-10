notapesar

NOTA DE PESAR

É com grande pesar que recebi a notícia do falecimento de Levy Freitas de Andrade Paulino, que era colaborador da campanha do colega candidato, Minoru Kinpara e seu primo. Ele foi mais uma vítima da violência, sem sentido, que tira vidas em todo nosso país.

Gostaria de prestar minha solidariedade aos amigos e familiares do Levy, que certamente estão sofrendo com essa tragédia. Perder alguém tão jovem é sempre terrível. Que nosso Deus possa confortá-los nesse momento de dor, em que as palavras perdem sentido e o nosso espírito busca a fé como refúgio.

Daniel Zen