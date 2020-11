Perigo de morte: Quem tem juízo não vai em aglomeração

aglomeraçãorisco

Risco alto de morte, aglomeração

Quem tiver um pingo, uma gota de juízo não anda sem máscara e muito menos se junta a multidões de pessoas.

Seja em festas, comícios ou o que for.

O Covid volta a se alastrar no Acre.

Mais de 400 casos nas últimas 24 horas…

Tudo lotado nos hospitais…

Não brinquem…

As mortes continuam acontecendo.

Sua chance de sobreviver a essa pandemia depende muito da sua consciência.

Vale para Rio Branco e todos os municípios do Acre.

Em tempo: em Portugal a coisa tá tão séria com a segunda onda de Covid que restaurante está marcando jantar das 9h30 até às 12h30…é o caso do restaurante do Taberna do Calhau, em Lisboa, que trocou as horas. É o mata-bicho cedinho, como dizem por lá…este blogueiro de fim de mundo já pisou no Taberna de Calhau.

Em tempo 2: em Portugal tudo está fechando às 13 horas…comércio, em primeiro lugar.

J R Braña B.