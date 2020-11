Radicalismo de extrema-direita bolsonárica é derrotado em Rio Branco

riobranco

Os candidatos bolsonaristas raízes (raízes, repito…) foram todos derrotados na disputa em Rio Branco.

O principal deles: Roberto Duarte, do MDB.

Minoru, que tem uma vanguarda bolsonárica (PSDB e PSL), também sentiu o gosto da derrota e constatou a rejeição aos Rocha.

Disse aqui, dias atrás, que não acreditava nos números de Minoru que as pesquisas mostravam (disse: ele não tem memória eleitoral nem elementos políticos que sustentem esses números… seu sorriso fazia parte do Otimismo obrigatório….era, sim, uma forçação de barra a aparição do ex-reitor da Ufac na ponta das pesquisas)

Rocha, o vice-governador, é o primeiro a experimentar o peso da derrota nessas eleições municipais.

Sua excelência, GladsonC, o governador – será o próximo a sentir o cheiro de enxofre e vê crescer seu isolamento rumo a 2022.

É iminente.

Um caso à parte é o PT, que obteve míseros 4% dos votos e não fez sequer um vereador na capital.

O estrago é muito grande.

Só o tempo e a dialética da natureza consertam…

Em tempo: Bocalom e Socorro são bolsonaristas de oportunidade, ocasião, conveniência, por votos,…não são raízes.

J R Braña B.

