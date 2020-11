donaldoeua

Donaldo Trump continua querendo vencer no tapetão…

Demitiu um diretor que não quis admitir/atestar que houve fraude nas eleições.

Não houve fraude alguma…

Faltaram votos do colégio eleitoral e do eleitor.

Donaldo precisa embarcar na Balsa…

What Pres. Trump’s refusal to concede says about American democracy, via @FiveThirtyEight: https://t.co/8bvy2FXsHE

— ABC News (@ABC) November 18, 2020