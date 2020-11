Vídeo de Bocalom renova esperança à Socorro Neri

socorroneri

Dois dias e meio para o começo da votação que vai decidir o futuro prefeito(a) de Rio Branco, Socorro Neri, alcaide que busca a reeleição – recebe de bandeja um presente do seu adversário Bocalom.

Em entrevista desnecessária na reta final de campanha, com todas as pesquisas já o considerando o escolhido pelos eleitores, Bocalom indica que as escolas vão retornar caso ele se eleja ‘porque as crianças não têm problemas com o covid-19.’

Por essa, Socorro não esperava…

Se souber aproveitar…

No programa de hoje, abaixo, Socorro não aproveitou…

