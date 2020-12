Governo se mexe: Plano Operacional para receber vacina no Acre (leia)

vacinaacre

Ontem este blog cobrou providências do governo para que o quanto antes a vacina contra o covid-19 esteja disponível às 22 cidades do estado.

Ontem mesmo o governo divulgou seu ‘plano operacional’ para receber e armazenar a vacina.

Plano Operacional em pdf no final do post

Gov do Acre

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) e da Central Estadual de Rede de Frio, montou o plano operacional para o recebimento da vacina contra o coronavírus. Uma das medidas importantes é a construção da primeira câmara fria para a Rede, que já está sendo viabilizada para possível aquisição de doses extras e para as demais campanhas.

“A construção de uma câmara fria já era um convênio que estava previsto para ser implantado na rede estadual durante o próximo ano. Porém, com advento da pandemia, o governo decidiu acelerar esse processo”, ressalta o secretário de Saúde, Alysson Bestene.

(…)

O início da construção está previsto para a próxima semana.

(…)

(Clique aqui – Plano Operacional aqui em pdf )