Pergunta/Resposta: Quem teve covid-19 deverá tomar a vacina?

vacinacovid

Reuters/P

A maior parte dos pacientes de covid-19 produz anticorpos protetores, que nalguns casos se mantêm no sangue durante pelo menos seis meses. Uma ressalva importante é que a amplitude na produção de anticorpos varia bastante entre indivíduos, com alguns indivíduos a produzir 200 vezes mais anticorpos do que outros.

Esta assimetria na produção de anticorpos está relacionada, entre outros factores, com a dose de SARS-CoV-2 a que os indivíduos foram expostos; uma menor exposição viral origina uma menor produção de anticorpos. Com a vacina, esta variabilidade não se coloca, uma vez que todos os indivíduos recebem a mesma dose que foi optimizada para originar a produção de anticorpos protetores.

Como tanto a amplitude como a duração da proteção conferida pela infecção por SARS-CoV-2 varia de indivíduo para indivíduo, as pessoas que já tiveram a infecção, não sendo prioritárias, também não estão isentas da necessidade de serem vacinadas.

(…)

Em tempo:

Chove sem parar há mais de 5 horas e Rio Branco escurece antes das 17h. pic.twitter.com/BPB9nDoxEz — oestadoacre (@Oestadoacre) December 10, 2020