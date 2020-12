Vacina chinesa: oestadoacre destaca postura do Gov GladsonC…e…

vacinaacre

…E hoje diz o ex-senador, ex-governador e ex-prefeito Jorge Viana:

(…)Mesmo esse número absurdo de mortes não sensibilizam as autoridades do governo federal e do ministério da saúde para conduzir de maneira ágil e responsável a busca por vacinas para todos os brasileiros. Vale registrar a importante atitude do governador Gladson Cameli, formalizando a aquisição de vacinas junto ao governo de São Paulo. Isso realmente pode salvar vidas e todos nós, acreanos, ficamos esperançosos com a possibilidade de ter a vacina o mais rápido possível para nossas famílias