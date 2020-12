A morte matada de Chico Mendes: Só tinha 25 anos

chicomendes

22-D

A pérfida fidalguia do Acre de todos os matizes – desde sempre – odeia que falemos de Chico Mendes…

Vai odiar por toda eternidade…

1988.

Eu tinha 25 anos e, na frente do Banacre (o banco do estado que faliram), algumas semanas antes – durante uma greve visionária – Chico apareceu por lá e deu uma força…pegou o microfone…

Falou o que tinha que falar e foi embora…estava em companhia do Lhé.

Semanas depois, Chico assassinado em Xapuri pelos bolsonaristas da época…sim, eles já existiam e hoje estão no poder no país…

Neste dia 22, o Acre rememora com tristeza a morte matada de Chico Mendes que, do seu jeito, e não do jeito que queriam que ele fosse marcou indelevelmente sua passagem por aqui.

Após Chico Mendes ser assassinado, o Acre aproveitou-se do seu legado e melhorou como civilização…

Porém, voltou a involuir nos últimos anos (bem antes do atual governo)…

Sem horizonte e futuro promissores…

É só olhar em volta.

E nada melhor que nesta data infausta, para nós acreanos, lembrar e buscar em Chico Mendes a esperança de dias melhores…

J R Braña B.