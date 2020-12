Edvaldo: Convocação de militares: ‘Assembleia deu condições ao governo’

edvaldodep

Edvaldo diz que Aleac deu todas as condições a Gladson para convocação dos novos militares

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) disse que o governador Gladson Cameli (Progressistas) tem todos os meios necessários e o caminho pavimentado para a convocação do cadastro de reserva da Polícia Militar a partir de fevereiro de 2021. O parlamentar disse que a reforma administrativa e o Orçamento do Estado foram aprovados com todas as garantias orçamentárias para que a convocação aconteça.

“Ontem, passamos o dia inteiro, dialogando, debatendo e aprovamos a reforma. A Assembleia Legislativa não só aperfeiçoou, mas livrou o governo de um vexame, de ter que, em fevereiro, enviar outro projeto. Com a aprovação da reforma e com o Orçamento, o governador está ‘condenado’ a convocar o cadastro de reserva”, destacou o parlamentar.

Edvaldo Magalhães parabenizou os jovens aprovados do cadastro de reserva. Disse que o acampamento no hall da Aleac foi fundamental para chamar a atenção para a abertura do diálogo. “Quero parabenizar esses jovens, que acamparam no hall da Assembleia. Continuo aqui batendo palmas, que lutaram. Aquele acampamento foi pedagógico, deslocou o Parlamento para conversar com aqueles jovens, deslocou o governador, por duas vezes, para assumir o compromisso definitivo”, destacou o deputado do PCdoB.

Ao final, Edvaldo Magalhães pediu que o presidente Nicolau Júnior mantivesse contato com a Casa Civil para que envie ainda hoje um novo projeto que reconhece o estado de calamidade pública por conta da covid-19.

“Quando virá o dia 31, pessoas continuarão sendo contaminadas, pessoas continuarão expostas, profissionais da Saúde… Não podemos encerrar o ano sem sem o decreto de calamidade pública. Noventa dias é o intervalo necessário para que as providências sejam tomadas, mas também que as gratificações aprovadas por este parlamento possam continuar. A pandemia continua crescendo, a pandemia permanece”, finaliza.