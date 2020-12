Vídeo: Emoção na Argentina com chegada da vacina

vacinaArg

Aeromoça se emociona com chegada da vacina contra o Covid-19 na Argentina…

Aqui no Brasil sentimos vergonha….do desgoverno que se instalou….o pior de toda a história…!

Assista:

A funcionária das Aerolíneas Argentinas se emociona com a chegada no país do avião com as primeiras doses de vacina. A vacinação na Argentina começará já na semana que vem, como no Chile. No México e na Costa Rica, começa hoje. E no Brasil? #coronavírus pic.twitter.com/EfK2d5T9E7

— Observatório Internacional (@observint) December 24, 2020