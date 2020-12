Nota de Pesar pelo falecimento do médico Zé Alberto

notapesar

NOTA DE PESAR

O Partido Comunista do Brasil, no Acre, recebe com pesar a notícia do falecimento do médico pediatra José Alberto de Souza Lima, o doutor Zezé, como era carinhosamente chamado por todos, que deu uma importante e revolucionária contribuição para a Saúde do Vale do Juruá.

Seu legado de luta, compromisso e dedicação aos mais humildes sempre serão lembrados. Zé Alberto dedicou uma vida inteira a cuidar do ser humano. Um humanista nato.

Tivemos o prazer de tê-lo como candidato a vice-governador na eleição de 1990, ao lado de Jorge Viana. Antes, ele ocupou o cargo de secretário de Estado de Saúde, no governo Nabor Júnior.

Diante disso, manifestamos o nosso pesar e rogamos ao Deus Criador que console o coração dos familiares e de todos nós, amigos e admiradores.

Partido Comunista do Brasil – PCdoB/Acre

Edvaldo Magalhães

Perpétua Almeida