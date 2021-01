raivavacina

-Apesar da vacina…(ka ka ka)

Peixe e jacaré morrem pela boca…

Bolsonaro é incapaz de demonstrar alegria com as coisas que favorecem as pessoas, no caso agora as vacinas…suas risadas são apenas para debochar…isso todos já sabem.

Você acha que ele está feliz com a vacina? pic.twitter.com/xVZePvjTF8 — Manuela (@ManuelaDavila) January 18, 2021