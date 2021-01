Os votos da bancada acreana para eleger o presidente da câmara

bancadafederalac

A eleição para a presidência da Câmara dos Deputados acontece na segunda, 1-F.

O Acre tem uma bancada de apenas oito parlamentares.

Como eles vão votar?

Os dois principais candidatos são Baleia Rossi e Artur Lira.

Ao todo, são nove concorrentes…Luiza Erundina disputa pelo Psol.

oestadoacre foi tentar descobrir…será mais ou menos assim:

Com Baleia Rossi, MDB (SP): Perpétua, Flaviano, Leo, Jesus Sérgio e Jéssica.

Com Artur Lira (PP-AL), candidato de Bolsonaro: Alan Rick e Mara Rocha.

Em cima do muro (por enquanto): Vanda Milani (o partido dela, o Solidariedade(?), deve apoiar o candidato de Bolsonaro e a deputada deve seguir o partido.

Em tempo: a Câmara dos Deputados realiza nesta segunda-feira (1º), a partir das 19h (no Acre, 17h), a eleição da Mesa Diretora que vai conduzir as atividades da Casa neste biênio (2021-2022). Conforme decisão da Mesa, a eleição será totalmente presencial, com urnas dispostas no Plenário e nos salões Verde e Nobre, espaços que ficarão restritos aos parlamentares, de forma a evitar aglomerações e manter o distanciamento (agência câmara)

Em tempo 2: para o Brasil é menos ruim que Baleia Rossi vença…tanto que cinco deputados do Acre, de partidos diferentes, estão apoiando…Sobraram Alan Rick e Mara Rocha apoiando o candidato do pior presidente da história do Brasil…faz sentido para eles: os dois concordam com o que prega o desqualificado Bolsonaro e, quase certeza, devem ter cargos na máquina federal….Flaviano tinha também, mas foi retirado…e mudou o voto. É assim que funciona né, não?!

J R Braña B.