Bocalom a empresários de escolas: ‘Fechamento é responsa do governo’

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom recebeu a presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Acre (Sinepe/AC), Elizabete Silva Costa, e empresários do setor. Eles defendem um canal de diálogo permanente com o Município, visando parcerias futuras com a atual gestão.

Durante a conversa, Tião Bocalom destacou a importância de conversar com os diversos seguimentos da área em benefício de uma educação mais eficiente. “As escolas particulares foram orientadas a fazer uma readequação nos seus ambientes, no comportamento dos funcionários e alunos, lá atrás, quando começou a pandemia e fizeram, mas até agora continuam sem poder atuar”, disse.

O prefeito agradeceu a visita e explicou aos donos de escolas particulares e ao sindicato que os protocolos para regressão ou progressão de faixa, no âmbito do combate à covid-19, é uma responsabilidade do Estado. Quanto ao Imposto Sobre Serviços (ISS), a Prefeitura está acompanhando com toda responsabilidade. “Eles querem pagar e nós estamos sensíveis as dificuldades de cada um”, completou Bocalom

