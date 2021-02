Quem ainda acredita na promessa da ponte em Sena Madureira?

pontesena

Pelá enésima vez o governador GladsonC, durante agenda em Sena Madureira, prometeu a construção de mais uma ponte sobre o Rio Iaco…do centro ao segundo distrito.

A obra seria entregue no final da metade do seu mandato, que já passou (como mostra o vídeo linkado acima)

GladsonC foi até à beira do rio junto a assessores e curiosos e disse que já tem 19 milhões para a obra…cumprimentou pessoas nos barcos…fez política!

Cabe a pergunta:

Qual a origem dos recursos para a construção da ponte?

Nem o prefeito Mazinho acreditou na nova temporada da promessa….tanto que não acompanhou o governador nesse passeio pelos barrancos do Iaco.

Mazinho participou de uma única agenda do governador, agradeceu por uma parceria (aqui) para recuperação de uma estrada no município que é de responsabilidade do governo e vazou…

(ZHO, de Sena)