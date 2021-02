caúdemin

A reunião da bancada federal do Acre no ministério da Çaúde, com ç, na tarde desta terça, foi marcada pelo puxa-saquismo a Bolsonaro e do esculacho sem pena ao governador GladsonC.

Os deputados protagonistas que se destacaram com a sabujice a Bolsonaro e, ao mesmo, as críticas ao governador:

Jéssica Sales, Mara Rocha e Alan Rick….

As orelhas do governador devem estar quente até agora….

Ainda não te contaram, excelência GladsonC?!

J R Braña B.