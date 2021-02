hildejorn

Da jornalista Hildegard Angel

O golpe, que tantos negam, agora está selado, carimbado e com firma reconhecida em livro pelo general Villas Boas.

Um golpe militar, sem precisar tanque na rua, nem 1 cabo e 2 soldados. Bastou postar no Twitter, e fazer búúúúú.

Somos um país de frouxos com instituições frouxas.

— Hildegard Angel (@hilde_angel) February 11, 2021