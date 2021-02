Presidente da Aleac visita desabrigados em Cruzeiro do Sul

aleac

Nicolau Júnior visita desabrigados pela cheia em Cruzeiro do Sul

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Júnior (Progressistas), visitou na manhã desta sexta-feira (19), juntamente com o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, as escolas Flodoardo Cabral, Cristão Cruzeiro e Dom Henrique Ruth. As unidades de ensino estão servindo de alojamento para as famílias atingidas pela cheia no município.

“Começamos nossa manhã vistoriando a situação do nível do Rio Juruá, que está hoje com 14,32 metros. Ontem, atingimos a maior marca da história e precisamos estar atentos. O prefeito Zequinha tem prestado o apoio para garantir o bem-estar dos desabrigados que tanto sofrem neste momento”, disse o parlamentar.

Nicolau Júnior destacou ainda o apoio do governo e da Aleac aos municípios que sofrem com a cheia dos rios. “Nosso compromisso é ajudar essas famílias que já foram obrigadas a sair de casa. O governador está em Brasília buscando recursos para ajudar os municípios e o Poder Legislativo também está somando forças nesse momento, fazendo sua parte. O momento pede a união de todos, só assim vamos conseguir passar por esse momento tão difícil”, enfatizou o presidente da Aleac.

O deputado também visitou a comunidade conhecida como Boca do Moa, uma das regiões mais atingidas pela alagação. Além de conferir de perto a situação enfrentada pela população, ele participou ainda da entrega de sacolões e água potável às famílias desabrigadas.

Mircléia Magalhães