patéticobr

Que sociedade é essa…?!

Que governantes são esses?

POPULAÇÃO vs. GOVERNANTES

A resistência da população ao lockdown é tão grande que nossos governantes decidiram fechar tudo entre 23 hs e 5 da madrugada. Trata-se de algo patético, fechar quando as pessoas estão dormindo. Tudo tem a ver com a resistência do povo à quarentena.

— @albertocalmeida (@albertocalmeida) February 26, 2021