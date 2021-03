Pra melhorar: gasolina vai subir pela 6ª vez no ano (viva, Bolsonaro!)

gasolina8%

A Petrobras vai elevar mais uma vez os preços da gasolina e do diesel nas refinarias a partir de terça-feira (9), informou a companhia nesta segunda-feira, por meio da assessoria de imprensa. A nova alta vem em meio aos trâmites para a substituição do presidente da petroleira, após intervenção do presidente Jair Bolsonaro.(…)

O preço médio de venda da gasolina passará a ser de R$ 2,84 por litro, alta de R$ 0,23 por litro (alta de 9,2%), enquanto o diesel passará a média de R$ 2,86 por litro, aumento de R$ 0,15 por litro (alta de 5,5%).(…)

Em tempo: esses preços que o G1 mostra acima não é o que chega ao público…é o preço que sai da Petrobras para as distribuidoras…o que chega na bomba do posto é quase R$ 6…no interior do Acre o litro já custa R$ 8 no município de Jordão.

Em tempo 2: festa dos acionistas da Petrobras…o povo enche o bolso deles…é assim que funciona o Brasil…enriquece acionistas de empresas que deveriam ser públicas….e o público que se ferre.