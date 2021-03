irresponsávelcamara

Os outros parlamentares vão aprovar essa insanidade? – oestadoacre (…)

no ac

Em meios aos números crescentes de casos e mortes em decorrência da covid-19, os vereadores Adailton Cruz e Samir Bestene, do PSB e Progressistas, respectivamente, apresentaram na manhã desta quinta-feira, 11, um Projeto de Lei (PL) que entra em confronto ao Governo do Estado em relação às medidas adotadas durante a pandemia do novo coronavírus.

(…)