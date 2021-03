Efeito Lula: Centrão entende das coisas e tira Pazuello da saúde

efeitolula



(…)

Responsável pelo caos na saúde no Brasil, o governo Bolsonaro foi sacolejado pela anulação das condenações de Lula que, em entrevista, defendeu vacina urgente, emprego e a retomada dos investimentos no país.

Lula ganhou o noticiário e seu nome já é o mais forte para enfrentar governo militar no próximo ano nas eleições.

Foi o suficiente para assombrar Bolsonaro, que busca a reeleição.

Consequência: a primeira cabeça rolou: o ministro da Çaúde, general Pazuello, que disse que pediu demissão por ‘problemas de saúde’….(piada pronta o ministro da Çaúde pedir demissão por problemas de saúde)

Na verdade, o Centrão (aglomeração de políticos no Congresso que manda em todos os governos no país demitiu o general e Bolsonaro, que está nas mãos do Centrão, não pode nem vai dar um piu).

Lula começa ajudar o Brasil.

Ponto final.

Em tempo: Ludmila Hajjar deve ser nova ministra da saúde.

J R Braña B.