31-MAR: Só loucos, insanos e desumanos defendem Ditaduras

nuncamais#

Só os loucos, insanos e desumanos defendem Ditaduras…Nunca mais Ditadura no Brasil!!…Queremos democracia e vacina anti-covid-19!!! Bolsonaro e seu desgoverno não nos representa!

É muito sintomático que membros deste governo tentem reinterpretar os fatos históricos para dar um verniz democrático a um golpe de Estado. É aí que eles revelam o ódio que sentem do regime democrático e das liberdades.

“Ditadura assassina”, diz Igor Julião, craque do Fluminense, em seu Twitter https://t.co/zD12VF4Gk7

HISTÓRICO! O dia que Dilma mostrou COM CORAGEM no Senado os horrores vividos na Ditadura! pic.twitter.com/AEkXE3Q5FV

1973: Ana Lídia, 7 anos, torturada por muito tempo com cigarros acesos queimando seu corpo, foi violentada e enterrada em uma vala nua. #DitaduraNuncaMais pic.twitter.com/VwEV1eNfzN

Concordo com a ordem do dia: 31 de março de 1964 foi um movimento!

Movimento Golpista, que implantou uma ditadura assassina.

Ou Golpe em Movimento, que até hoje nos assombra.

Tortura, morte, censura e corrupção: esse o legado do Movimento Golpista de 1964!

Ditadura, nunca mais! pic.twitter.com/RP2ograT8i

