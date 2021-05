Ponte da BR-364 que dá acesso a Tarauacá ‘está desmoronando’

#pontetk

A ponte de Tarauacá, município do Acre

Fotos divulgadas pela deputada federal Perpétua Almeida



A Ponte sobre o Rio Tarauacá está literalmente desmoronando e o Governo Federal, responsável pelas estradas federais, não faz nada. É visível que a ponte não oferece segurança nenhuma. Além de causar riscos para quem trafega pelo local, a omissão de Bolsonaro, do DNIT, e do governo do Acre pode deixar em isolamento milhares de famílias dos municípios do Vale do Juruá.

Vejo notícias de que reservaram dinheiro para o início da estrada para o Peru. Se o governo federal não está conseguindo fazer a manutenção da BR-364, como vai ter recursos para outra estrada? Os acreanos precisam se locomover e merecem atenção das autoridades competentes. O que esperam? Uma tragédia? Estão brincando com a vida da população!!!

Dep Perpetua Almeida