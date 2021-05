Policiais e Professores: Min do STF evita fura fila da vacina no Rio

#furafila

BRASÍLIA — O ministro Ricardo Lewandoswki, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) que antecipou a vacinação de policiais e professores no estado. Com isso, fica restabelecida a ordem original dos grupos prioritários estipulada pelo Ministério da Saúde, que prevê, por exemplo, que pessoas com comorbidades, ou seja, outras doenças, sejam imunizadas antes.

