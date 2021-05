Uma ponte que balança…e muito! (vídeo)

#pontechina

NowThis

Na China, na cidade de Guizhou

Essa ponte em Guizhou, China, foi sacudida como uma boneca de pano por ventos fortes. As filmagens mostram a extensão dos danos da ponte. Ela milagrosamente ficou conectada em ambos os pontos de entrada, mas precisa de reparos antes de ser segura para ser usada novamente….Assista:

This bridge in Guizhou, China, was tossed like a rag doll by heavy winds. Aftermath footage shows the extent of the bridge’s damage. It miraculously stayed connected at both entry points but needs repairs before it is safe to be used again. pic.twitter.com/Sx4dVRxcWX

— NowThis (@nowthisnews) May 9, 2021