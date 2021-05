#psdb

Não precisa ser de esquerda para enxergar o óbvio…basta ser humano….Como disse o jornal britânico The Guardian, a carreata de Bolsonaro, no Rio de Janeiro, ‘foi obscena’. Traduzindo The Guardian: foi criminosa, desumana.

>@fausto_macedo PSDB vê ‘absoluto desprezo’ de Bolsonaro com a vida de brasileiros e pede ao STF que obrigue presidente a seguir medidas do Ministério da Saúde e usar máscara https://t.co/hMgOKxiMzZ — Estadão (@Estadao) May 24, 2021