Sen MBittar massacrado no Face: ‘Visite uma escola seu folgado’

O senador MBittar sempre viveu pendurado nas mordomias do Estado Brasileiro (que ele não quer para os outros)…tem sido assim desde os tempos em que viveu no Acre.

Esta semana ele postou um vídeo falando em privilégios dos professores do Acre, que estão em greve porque recebem um dos piores salários de docentes do mundo – não só do Brasil.

E de privilégios MBittar conhece muito…é especialista!…hoje esse político, que se elegeu na onda reacionária da extrema direita que pôs Bolsonaro no poder – cumpre papel desonroso no senado da república…já pode ser considerado uma dos piores senadores da história do Acre.

Os navegantes foram a sua página no FB e fizeram muitos elogios a MBittar…leia alguns dos comentários:

–Deveria ter vergonha, você é o pior senador que o acre já teve, um lixo político que deverá ser varrido do Estado nas próximas eleição junto com essa velha política. (Eudo Raffael)

–Vergonhoso seu posicionamento. Mas o que esperar de um cara que representa o Acre e nem mora aqui. Vc é mau caráter. (JohnNobre)

-Puxando saco e indo contra quem votou em vc, que vergonha liderança! (Hamilton Lucena)

-Vai trabalhar com 45 crianças todos os dias 8 horas diárias!! Dê o exemplo senador e abra mão de seus auxilios! Trabalhe utilizando seu dinheiro e depois terá moral pra falar alguma coisa sobre professores!!!!! (Darci Martins)

-Os professores nunca pararam de trabalhar, na verdade tivemos que comprar computador, celular com uma memória maior para poder receber e enviar atividades dos alunos, compramos internet fixa e internet para dados móveis pois se uma falhar tem outra para atender os alunos. Professores que trabalham 30 horas semanais está trabalhando até 15 horas diárias (Ana Cristina Moreira)

-Sem seus professores você não estaria aí, ocupando esse cargo milionário e humilhando a quem te ajudou a conquistá-lo, sim a nossa categoria tem peso nas eleições, somos muitos e cada um de nós têm famílias, espero que esses profissionais de péssima qualidade a quem se refere lembrem de cada palavra e não caiam mais em seus discursos de bom moço no próximo pleito! A péssima qualidade não está na Educação e sim nas nossas escolhas políticas! (Uilandia Mendonça)

-Você não representa o povo acreano! (Elizete Maia)

-Que vergonha (Leidiane Santos)

–O senhor ñ é a pessoa mais indicada para fslar de previlégios moço! Bata na boca quando falar de qualquer trabalhador! Visite as escolas seu folgado! (Angélica Arruda)

