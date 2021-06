Ex-mulher é pra sempre, Pazuello!

#ex-mulher

A ex-mulher do ex-ministro da Saúde e general da ativa, Eduardo Pazuello, se ofereceu para prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia.

Andréa Barbosa enviou e-mail para a comissão indicando pontos que poderia abordar sobre atos que envolvem seu ex-marido. A informação é do colunista Lauro Jardim, do O Globo. De acordo com ele, a decisão final será tomada pelo senador Omar Aziz após conversa com Andréa.(…)