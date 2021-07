#serinidade

CPI da pandemia e o super escândalo da vacina Covaxin….

Dominguetti confirma à CPI pedido de propina por ex-diretor do Ministério da Saúde

A denúncia do representante da Davati Medical Supply, Luiz Paulo Dominguetti Pereira, de que recebeu pedido de propina de US$ 1 por dose, em troca de assinar contrato de venda de vacinas AstraZeneca com o Ministério da Saúde, foi confirmada à CPI nesta quinta-feira (1º).

