Fundo eleitoral (5,7 Bi); salário mínimo (R$ 1.147 )

#fundoeleitoral

câmara dos deputados

(…)

Fundo eleitoral

Apesar da votação rápida, apenas uma semana depois da instalação da Comissão Mista de Orçamento, alguns gastos da LDO geraram polêmica. Deputados e senadores criticaram o aumento de recursos para o financiamento da campanha eleitoral, que subiu de R$ 2 bilhões para R$ 5,7 bilhões.

A oposição também reclamou das emendas do relator-geral do Orçamento, por acreditar que elas precisam de maior transparência. Deputados do PT ainda pediram um reajuste maior para o salário mínimo, que segundo a LDO será de R$ 1.147 no ano que vem. (…)

Em tempo: empresários pressionam por horário de verão…o retorno!