Gov GladsonC: ‘Adoro ir em Sena’ (Isso só não basta)

#senamadureira

GladsonC grafou nas suas redes sociais

-Adoro ir a Sena Madureira, principalmente levando boas notícias para os moradores dessa cidade que tenho um grande carinho e gratidão. 💙

Disse mais sua excelência:

(…)cumprindo mais um compromisso com os produtores rurais do município, entregamos 14 máquinas pesadas que já estão recuperando os ramais. Um investimento de R$ 7,6 milhões, por meio do governo federal, que vai garantir a recuperação de 50% dos trechos críticos. Aproveitei para ouvir as demandas dos nossos produtores e dos moradores, como a dona Eliane da Silva Lopes, do Ramal do Pereirinha.

(…)assinamos a ordem de serviço para reforma de 24 escolas, sendo uma no Segundo Distrito e o restante em comunidades ribeirinhas. O investimento é de R$ 2,4 milhões.

(…)anunciamos a reforma da quadra de areia do Centro da Juventude, que tem emenda de R$ 100 mil do deputado estadual @gerlendinizandrade. 🙏Anunciamos ainda a reforma da Rodoviária de Sena e da Rádio Difusora e a construção do IML. (…)

Em tempo: perfeito: os investimentos anunciados são todos de manutenção…ramais, escolas, quadra, sede da Difusora…e devem ser feitos.

(parêntese para a construção do IML, boa medida)

Outro parêntese: (‘quadra de areia’…não deveria nem constar nos itens que o governo ressalta como obras)

Em tempo 2: é muito pouco, excelência…! nada novo e que aponte para avanços no município no que diz respeito a transformações.

Em tempo 3: e por que não há nada de novo? Porque não há discussão sobre o desenvolvimento da cidade…é preciso discutir a cidade profundamente, abrir as suas vísceras, como numa cirurgia…e ousar na sua nova estrutura e infraestrutura (física e social)

Em tempo 4: e tecnologia…disse ‘anoche’ em oestadoacre, live: grande parte das soluções no município de Sena é via tecnologia…o governo, prefeitura, vereadores e seus deputados precisam acordar para esse assunto…tecnologia!…para que a massa de jovens (e adultos) sem ter o que fazer no município possa desenvolver o seu talento e ganhar dinheiro, começando com as startup (empresas emergentes, micros, pequenas etccc)…um caminho a testar.

J R Braña B.