Coalizão evangélica em manifesto: ‘Veio para matar, roubar e destruir’

#coalizaçãoevangélica

–O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir; eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância – João 10:10

Aliança de Batistas do Brasil – ABB @aliancadebatistas

Aliança de Negras e Negros Evangélicos do Brasil (ANNEB)

Coletivo de Mulheres das Organizações Religiosas do Distrito Federal (COMOR-DF)

Coletivo Esperançar @esperancar

Cristão contra fascismo @cristaoscontraofascismo

Cuxi Coletivo Negro Evangélico @cuxicoletivonegroevangelico

Evangélicas Pela Igualdade de Gênero @mulhereseig

Evangelicxs pela Diversidade @evangelicxs_

Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito @frentedeevangelicos

Frente Evangélica Pela Democracia no Maranhão

Frente Evangélica pela Legalização do Aborto @evangelicaspelalegalizacao

Frente Evangélica Socialista

Movimento Negro Evangélico @mnebrasil

Movimento Pela Bancada Evangélica Popular – @bancadaevangelicapopular

MOSMEB – Movimento social de Mulheres Evangélicas do Brasil @mosmebrasil

Núcleo de Evangélicas e Evangélicos do PT @evangelicosptoficial

Núcleo de Evangélicas e Evangélicos do PT AM

Núcleo de Evangélicas e Evangélicos do PT BA @nept.ba

Núcleo de Evangélicas e Evangélicos do PT DF @NEPTDF

Núcleo de Evangélicas e Evangélicos do PT MA

Núcleo de Evangélicas e Evangélicos do PT MG @NePTMG

Núcleo de Evangélicos e Evangélicos do PT PB

Núcleo de Evangélicos e Evangélicos do PT PR @neptpr

Núcleo de Evangélicos e Evangélicos do PT RN

Núcleo de Evangélicas e Evangélicos do PT SC @evangelicxdoPTSC

Paz e Esperança Brasil @pazesperancabr

Plataforma Intersecções @interseccoes

Rede Fale @redefale

Revista Zelota @revistazelota

Rede de Mulheres Negras Evangélicas @redenegrasevangelicas

Igreja Batista do Caminho @ibcaminho

Comunidade Cristã na Zona Leste @cczl_oficial

Igreja Cristã Redenção Baixada @icredencao

Nossa Igreja Brasileira @nossaigrejabrasileira

Refugo – @refugobrasil

Comunidade Batista do Caminho – Campina Grande/PB comunidadedocaminhocg

Igreja Evangélica Maravilhosa Graça / MA

Coalizão Evangélica lança manifesto contra Bolsonaro: “Veio para matar, roubar e destruir”; íntegra https://t.co/n10eXspnNg — Emir Sader (@emirsader) July 24, 2021