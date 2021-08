Nicolau em Cruzeiro: veículo ao Hemonúcleo e o evento Novenário

#aleac

Nicolau Júnior enaltece apoio do governo com doação de veículo ao hemonúcleo e destaca importância do Novenário para o Juruá

O deputado Nicolau Júnior, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), esteve na quinta-feira, 4, cumprindo agenda em Cruzeiro do Sul.

O primeiro compromisso foi a entrega por parte do governo de um veículo para o Hemonúcleo do município. “Doar sangue é um dos mais bonitos atos de solidariedade que uma pessoa pode fazer. Feliz em saber que o trabalho realizado pelos competentes profissionais do Hemonúcleo vai poder ser desenvolvido ainda com mais qualidade com a entrega desse veículo por parte do governo. Não poderia deixar de parabenizar o governador Gladson Cameli pela sensibilidade em ajudar uma causa tão nobre”, afirmou Nicolau.

No período da noite, o presidente da Aleac esteve na abertura do Novenário de Nossa Senhora da Glória, considerada a segunda maior festa religiosa da Região Norte.

Este ano, parte da programação continua alterada ainda por conta da pandemia. A tradicional procissão, será mais uma vez transformada em uma grande carreata pelas ruas de Cruzeiro do Sul. “Este ano temos mais um motivo para estamos aqui. Vamos agradecer pela diminuição da pandemia que, graças à Deus, tem, após ser combatida de forma muito competente pelo governo e a prefeitura aqui de Cruzeiro, a cada dia fica menor com menos gente adoecendo e morrendo. Ainda precisamos ter os cuidados necessários, mas não poderia deixar de prestigiar a abertura dessa festa tão bonita e demonstração de muita fé na nossa região”, disse Nicolau.

