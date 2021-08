Gov e prefeitura destacam atuação da Assembleia em Cruzeiro

#aleac

divulgaçãoaleac

Com a presença de Nicolau e Gonzaga, Gladson e Zequinha destacam atuação da Aleac durante café da manhã em Cruzeiro do Sul

O governador Gladson Cameli e o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, realizaram uma coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira, 13, na sede administrativa da prefeitura, localizada no bairro Miritizal, para anunciar ações e parcerias entre estado e município.

A agenda também uma oportunidade para agradecimentos aos que dois poderes consideram parcerias essenciais para o desenvolvimento do Acre. Presentes ao café da manhã, o deputado Nicolau Júnior, presidente da Assembleia Legislativa do Acre, e o deputado Luiz Gonzaga (PSDB) ouviram o governador a Casa do Povo ser citada como exemplo de quem contribui para o estado.

“A Assembleia é a verdadeira Casa do Povo. O curioso é que vejo a Aleac recebendo críticas e todo o sucesso do governo quem me ajuda é o poder legislativo. Se não fosse a Assembleia não conseguiríamos fazer nada. O Executivo sem o Legislativo é melhor fechar as portas. Até os deputados que são da oposição eu também tenho que agradecer. Toda vez eu tenho dito isso e deixado bem claro o apoio dos deputados”, disse Gladson.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, também enalteceu a parceria. “Deputado Nicolau, a nossa gestão é muito grata a sua dedicação e seu esforço com as questões do Juruá para que possamos ver as coisas andando e andando bem na nossa região”, disse.

Representando todos os deputados, Nicolau lembrou do trabalho do governador no combate à Covid-19. “Em um momento onde todos nós estávamos sem esperança, o Gladson foi até Brasília, São Paulo, brigou pela chegada da vacina, foi um momento extremamente importante. Eu acho que o Juruá vive uma situação que nunca ocorreu. Você olha aqui para esta mesa, o governador, o prefeito, o presidente e o primeiro secretário da Assembleia são todos cruzeirenses. Eu reafirmo aqui o nosso compromisso em manter essa boa relação e agradeço aos 24 deputados que todos têm reconhecido o que é importante para a população”, disse.

(aleac)