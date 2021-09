Huck lamenta miséria e é lembrado que apoiou o Golpe que deu em miséria

#huckluciano

247 – O apresentador da TV Globo Luciano Huck foi criticado nas redes neste domingo (25) depois de comentar o aumento no número de famílias vivendo na miséria.

-Temos de desengatar a marcha à ré. Precisamos de um projeto de país, de união, liderança e trabalho sério. É necessário aumentar a confiança dos brasileiros e do mundo no Brasil. Só assim vamos romper com a pobreza hereditária e superar a miséria – escreveu Huck.

Internautas, no entanto, lembraram que o apresentador apoiou o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff em 2016 e, na campanha eleitoral de 2018, apoiou Jair Bolsonaro.

Em tempo: a miséria tem causa: a política adotada por Temer (Deforma trabalhista) e a continuação do desastre Bolsonaro (que fez a Deforma previdenciária)…o governo das rachadinhas, da violência, das armas, da prevent senior, das 600 mil mortes por covid-19, do desemprego recorde, da maior inflação/carestia da era do Plano Real, etc, etc…e da falta de comida na mesa das famílias – oestadoacre