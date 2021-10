Plano privado Prevent Senior sente o golpe e tenta reagir

#preventsenior

Como já dissemos, esse escândalo desse (plano de saúde) no tratamento precoce de covid-19 (sem recomendação científica) é a mãe de todos os escândalos do governo Bolsonaro (segue no Em tempo)

G1 – Funcionários da operadora de saúde Prevent Senior fizeram nesta sexta-feira (1º) uma manifestação a favor da empresa que percorreu várias ruas da Zona Sul de São Paulo no início da tarde. A empresa especializada no atendimento a idosos é pivô de um dos maiores escândalos médicos na história do Brasil.

(…)

Em tempo: se o MPF levar adiante não vai sobrar nada…mas é bom que se diga…não façam como os lavajateiros, que quebraram as empresas de engenharia do Brasil…punam os responsáveis e preservem a empresa e seus funcionários – oestadoacre