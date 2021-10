600 mil mortes (viveremos para ver os culpados na cadeia)

#600milbrasil

Brasil alcança a cifra dos horrores na pandemia do covid-19: 600 mil mortes.

No mesmo dia em que Bolsonaro, o presidente construtor desse imenso cemitério – diz que a vacina não adianta nada e que seu governo(?) fez o que de melhor poderia ter feito. Um escárnio, um deboche com a vida…!

As famílias (pais, mães, milhares de crianças órfãs, avós, avôs, tios, tias, primas, primos, parentes em geral) choram as suas perdas….milhares de mortes poderiam ter sido evitadas…Mas não havia – nem há ainda – governo com senso de humanidade e responsabilidade no Brasil.

Bolsonaro com seu sorriso cínico da morte e sua turma de cúmplices pagarão por isso…viveremos para ver esse dia!

J R Braña B.