Colin Power: General que comandou Guerra do Golfo morre de Covid-19

TSF-Port

Colin Powell foi o primeiro secretário de Estado norte-americano negro. Morreu aos 84 anos.

Morreu Colin Powell, o primeiro secretário de Estado norte-americano negro, cuja liderança ao longo de várias administrações republicanas marcou a política internacional nos últimos anos do século XX e os primeiros anos do século XXI.

Colin Powell tinha 84 anos, e a morte foi comunicada pela família na rede social Facebook. “Perdemos um marido, pai e avô notável e amoroso, e um grande americano”, escreveu a família, num comunicado. (…)

A popularidade de Powell disparou após a vitória dos Estados Unidos durante a Guerra do Golfo. Em meados dos anos 1990, Colin Powell foi mesmo considerado um dos principais candidatos a tornar-se o primeiro Presidente negro dos Estados Unidos. No entanto, a sua reputação ficaria para sempre manchada quando, como primeiro secretário de Estado de George W. Bush, levou aos limites a influência da inteligência, perante a oposição das Nações Unidas, de forma a defender a Guerra do Iraque, que mais tarde viria a designar como uma “mancha” na sua história.

(…)