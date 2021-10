Final da Libertadores: Menor ingresso custará um salário mínimo

#finallibertadores

O Globo

O valor do ingresso mais barato para a final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, em 27 de novembro, é o equivalente a um salário mínimo no Brasil e mais caro do que foi cobrado para a final da última Champions League. Os preços divulgados nesta terça-feira pela Conmebol vão de US$ 200 e US$ 650 (R$ 1.110 a R$ 3.650, na cotação atual).

(…)

Em tempo: tudo cotado em Dólares…e não é somente os ingressos de futebol da Libertadores…Nos supermercados também os preços estão em Dólares (expressos em Reais e poucos percebem o truque) e só não ver quem não quer…

oestadoacre